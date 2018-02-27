Легендарной теннисистке грозит тюрьма за мошенничество и сокрытие активов

Аранча Санчес-Викарио за свою карьеру заработала около 17 млн долларов

10-кратная победительница турниров "Большого шлема" в одиночном и парном турнирах Аранча Санчес-Викарио может оказаться в тюрьме. Как сообщает Marca, банк Люксембурга направил иск в суд Барселоны с требованием экс-первой ракетки мира и ее мужа возместить долг в размере 7,5 миллиона евро. Они обвиняются в мошенничестве и сокрытии активов.

Стоит напомнить, что в 2010 году теннисистке удалось избежать судебного расследования по этому поводу.

За свою карьеру 46-летняя Санчес-Викарио выиграла 29 турниров в одиночном разряде и 69 – в парном, кроме того теннисистка заработала почти 17 миллионов долларов призовых.

Напомним, что знаменитому футболисту киевского "Динамо" Владиславу Ващуку грозит 12 лет тюрьмы за долги перед одноклубником. Долг Ващука перед Гусевым тянется уже более 10 лет.

Ранее мы писали, что самая красивая теннисистка 2014 года Эжени Бушар разделась для мужского журнала. Бушар снялась в фотосессии в откровенном купальнике. Напомним, что сезон-2017 Бушар завершила на 82-м месте в рейтинге.