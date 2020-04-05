Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Легендарные братья-теннисисты могут завершить карьеру из-за коронавируса

5 апреля, 14:53

Александр Трикиша

Знаменитые американцы хотели уйти из спорта после US Open, но сейчас проведение турнира находится под вопросом

Легендарные американские теннисисты Боб и Майк Брайан раздумывают о досрочном завершении карьеры. Вынудить уйти из спорта их может неопределенность, вызванная пандемией коронавируса, сообщает Yahoo Sports.

41-летние американцы планировали завершение карьеры на US Open 2020, однако теперь проведение турнира находится под вопросом – все соревнования, запланированные до 13 июля, отменены.

Напомним, братья Брайан – один из лучших дуэтов в истории парного тенниса. В их активе 16 побед на турнирах "Большого шлема", шесть чемпионских титулов Итогового турнира АТР и две олимпийские медали золото Лондона-2012 и бронза Пекина-2008.

Реклама

Ранее мы писали, что Роджер Федерер играет в теннис на снегу у стеночки в родной Швейцарии. Знаменитый спортсмен призывает всех по возможности изолироваться.

Также мы писали, что американская звезда тенниса дала фанатам свой номер телефона, чтобы не скучать на карантине. Слоан Стивенс предложила болельщикам пообщаться на любые темы.

Как украинские спортсмены тренируются во время карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис теннисист коронавирус братья Брайан

Источник: Livesport.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Поставил 10 000 долларов и позвал замуж": невероятная история фаната теннисной красавицыТеннис
Впервые за 75 лет: в ближайшие дни официально объявят об отмене Уимблдонского турнира
Впервые за 75 лет: в ближайшие дни официально объявят об отмене Уимблдонского турнираТеннис
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спорте
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спортеДругие
Они предчувствовали коронавирус: Уимблдон был застрахован на случай отмены из-за пандемии
Они предчувствовали коронавирус: Уимблдон был застрахован на случай отмены из-за пандемииТеннис
Коронавирус не помеха: Роналду станет первым в истории футболистом, который заработает миллиард
Коронавирус не помеха: Роналду станет первым в истории футболистом, который заработает миллиардФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...