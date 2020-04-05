Легендарные братья-теннисисты могут завершить карьеру из-за коронавируса

Знаменитые американцы хотели уйти из спорта после US Open, но сейчас проведение турнира находится под вопросом

Легендарные американские теннисисты Боб и Майк Брайан раздумывают о досрочном завершении карьеры. Вынудить уйти из спорта их может неопределенность, вызванная пандемией коронавируса, сообщает Yahoo Sports.

41-летние американцы планировали завершение карьеры на US Open 2020, однако теперь проведение турнира находится под вопросом – все соревнования, запланированные до 13 июля, отменены.

Напомним, братья Брайан – один из лучших дуэтов в истории парного тенниса. В их активе 16 побед на турнирах "Большого шлема", шесть чемпионских титулов Итогового турнира АТР и две олимпийские медали золото Лондона-2012 и бронза Пекина-2008.

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