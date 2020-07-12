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Легендарный Федерер рассказал, когда придет его время завершать карьеру

12 июля, 17:12

Елена Павлова Елена Павлова

В августе четвертой ракетке планеты и 20-кратному победителю турниров Большого шлема исполнится 39 лет 

Самый высокооплачиваемый спортсмен мира, легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своих дальнейших перспективах и возможном завершении карьеры. В августе четвертой ракетке планеты и 20-кратному победителю турниров Большого шлема исполнится 39 лет.

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"Я по-прежнему очень заряжен, очень доволен, очень мотивирован. Но я чувствую, что мне нужна возможность соревноваться с лучшими, что я еще могу выигрывать крупные турниры. Как в прошлом году на Уимблдоне, тогда я был очень близок к победе. Мне нужны эти моменты. Если начну каждую неделю проигрывать во втором круге, безусловно, я пойму, что мое время прошло. Плюс все меняется, когда у тебя есть семья. Ты начинаешь идти на компромиссы, знаешь, что в приоритете дети, семья, жена и так далее", – цитирует Роджера essentiallysports.com.

Роджер Федерер

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что самый высокооплачиваемый спортсмен мира вне игры до следующего года. Роджер Федерер объявил, что вернется на корт не ранее начала сезона-2021. Федереру после операции в начале года довелось выдержать еще одно хирургическое вмешательство.

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Смотрите изящный трюк в исполнении Федерера

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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теннисист Роджер Федерер мотивация завершение карьеры

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