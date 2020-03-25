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Легендарный теннисист пожертвует крупную сумму денег пострадавшим от коронавируса

25 марта, 19:29

Максим Перепелица

Роджер Федерер вместе с женой выделят миллион швейцарских франков на борьбу с болезнью

Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что готов вместе с женой пожертвовать миллион швейцарских франков для борьбы с пандемией коронавируса.

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"Это трудные времена для всех, и никто не должен остаться в стороне. Мы с Миркой лично решили пожертвовать один миллион швейцарских франков для самых уязвимых семей в Швейцарии. Наш вклад – это только начало. Мы надеемся, что другие смогут присоединиться к поддержке большего числа нуждающихся семей. Вместе мы сможем преодолеть этот кризис! Будьте здоровы!" – написал Федерер на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.

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Как сообщалось ранее, в Киевской области также растет число инфицированных коронавирусом. При этом в Ирпене с подозрением на COVID-19 госпитализировали беременную женщину.

Кроме того, в международном аэропорту "Борисполь", который на сегодняшний день единственный работающий в стране, проводят экспресс-тесты прибывшим из-за границы пассажирам.

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теннис Роджер Федерер коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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