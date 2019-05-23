Легендарный трюк: Роджер Федерер взорвал сеть невероятным финтом
Знаменитый теннисист продемонстрировал мастерство во время тренировки
Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер взорвал сеть трюком на тренировке накануне старта турнира "Большого Шлема" в Париже "Ролан Гаррос". Во время спарринга с Диего Шварцманом швейцарец феноменальным способом укротил мяч своей ракеткой. Видео сразу же стало вирусным и распространилось в соцсетях.
Федерер лишь один раз в карьере побеждал на Открытом чемпионате Франции. Случилось это в далеком 2009 году. 37-летний теннисист впервые за четыре года выступит на грунтовых кортах в Париже.
Ранее мы писали, что Роджер Федерер раскрыл секреты спортивного долголетия. Знаменитый швейцарский теннисист рассказал о влиянии современной медицины, авиации и уровня призовых на продолжительность спортивной карьеры.
В конце марта Федерер выиграл 101-й турнир в карьере. Роджер выиграл "Мастерс" в Майами, за час разобравшись в финале с хозяином корта и прошлогодним победителем турнира американцем Джоном Изнером.
Напомним, что в Базеле отказались переименовать арену в честь знаменитого теннисиста Роджера Федерера. "Федерер – лицо Швейцарии", он вырос в Базеле и говорит на местном диалекте.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Легендарный трюк: Роджер Федерер взорвал сеть невероятным финтом". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Или на корт, или под нож: экс-первая ракетка Украины рассказал о сроках возвращения
Украинский теннисист восстанавливается после тяжелой операции на руке
Илья Марченко: "Челленджеры – явно не мой теннис"
Украинский теннисист после кризиса надеется на свой опыт на "Шлемах"
Сергей Стаховский за 30 минут пробился во второй круг квалификации "Ролан Гаррос"
Украинский теннисист на отказе соперника прошел австралийца Дакворта
Рафаэль Надаль с рекордом выиграл римский "Мастерс"
Испанец обыграл Джоковича и установил рекорд по количеству побед в матчах с первыми ракетками мира