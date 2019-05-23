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Легендарный трюк: Роджер Федерер взорвал сеть невероятным финтом

23 мая, 15:37

Знаменитый теннисист продемонстрировал мастерство во время тренировки


Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер взорвал сеть трюком на тренировке накануне старта турнира "Большого Шлема" в Париже "Ролан Гаррос". Во время спарринга с Диего Шварцманом швейцарец феноменальным способом укротил мяч своей ракеткой. Видео сразу же стало вирусным и распространилось в соцсетях.

Федерер лишь один раз в карьере побеждал на Открытом чемпионате Франции. Случилось это в далеком 2009 году. 37-летний теннисист впервые за четыре года выступит на грунтовых кортах в Париже.

Ранее мы писали, что Роджер Федерер раскрыл секреты спортивного долголетия. Знаменитый швейцарский теннисист рассказал о влиянии современной медицины, авиации и уровня призовых на продолжительность спортивной карьеры.

В конце марта Федерер выиграл 101-й турнир в карьере. Роджер выиграл "Мастерс" в Майами, за час разобравшись в финале с хозяином корта и прошлогодним победителем турнира американцем Джоном Изнером.

Напомним, что в Базеле отказались переименовать арену в честь знаменитого теннисиста Роджера Федерера. "Федерер – лицо Швейцарии", он вырос в Базеле и говорит на местном диалекте.

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Тег видео, теннис, Роджер Федерер

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Сегодня|Спорт

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