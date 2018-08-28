Леся Цуренко начала US Open c уверенной победы

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй раунд четвертого в сезоне турнира "Большого Шлема" – Открытого чемпионата США. В стартовом матче Цуренко за 1 час 15 минут обыграла представительницу Бельгии Алисон ван-Ойтванк со счетом 6:3, 6:2.

Отметим, что в первом сете украинка вела 5-1, но сумела подать на партию только со второй попытки. Когда во втором сете Леся подавала на матч, ей пришлось отыгрывать брейкпоинт. Свое преимущество украинская теннисистка реализовала с третьего матчбола.

Следующая соперница Цуренко – датчанка Каролин Возняцки. Напомним, что лучшим результатом Леси на турнире является четвертый раунд. В прошлом году Цуренко проиграла уже в первом круге.

Напомним, Катерина Бондаренко проиграла белоруске Вере Лапко в первом круге US Open. Катерина Козлова вылетела от Лары Арруабаррены, а Даяна Ястремская уступила Каролине Муховой.

Ангелина Калинина прошла в первом круге Катинку фон Дайхманн. Во втором раунде украинка встретится с действующей чемпионкой, третьей ракеткой мира американкой Слоан Стивенс.

А лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина не без проблем вышла во второй круг US Open. В первом раунде соревнований Элина в трех сетах обыграла американку Сачию Викери (№79) – 6:3, 1:6, 6:1. Следующей соперницей Свитолиной на US Open будет немка Татьяна Мария (Германия).