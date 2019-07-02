Леся Цуренко не смогла пройти первый круг Уимблдона

В двух сетах наша теннисистка проиграла Барборе Стрыцовой

Леся Цуренко. Фото: AFP

Украинская теннисистка Леся Цуренко зачехлила ракетку после первого круга Уимблдона. В стартовом матче Цуренко встречалась с чешкой Барборой Стрыцовой и уступила в двух сетах – 3:6, 2:6.

Сегодня еще одна украинка сыграет на Уимблдоне. Катерина Козлова выйдет на корт против американки Лорен Дэвис.

Вчера стартовый круг турнира "Большого шлема" преодолели наши Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Интересно, что после поединка Элины с Дарьей Гавриловой платье, в котором Свитолина выступает на Уимблдоне, раскритиковали. "Это несправедливо по отношению к дизайнерам", – возмутилась украинка.

Напомним, что экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на Уимблдоне выступит в платье с кристаллами от Swarowski. Логотип на платье будет украшен 34 кристаллами, которые символизируют возраст Серены Уильямс на момент ее последней победы на Уимблдоне – в 2016 году.

Кстати, организаторы Уимблдона отменили обращение к теннисисткам "миссис" и "мисс". Они считают в современном мира эти обращения – не корректны. Ранее аналогичным образом поступили и на Ролан Гаррос.

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