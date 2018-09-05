Леся Цуренко о словах соперницы: "Я не притворялась, к сожалению"

На Открытом чемпионате США украинская теннисистка чуть не падала, но вышла в четвертьфинал

От полуобморока до рекорда! На US Open Леся Цуренко чуть в очередной раз не снялась с турнира, но переборола себя и чешку Маркету Вондроушову – 6:7, 7:5, 6:2 – и в 29 лет вышла в первый четвертьфинал "Большого шлема" в карьере! Ранее до 1/4-й на мейджорах у нас доходили только Медведев, Катя Бондаренко, Долгополов и Свитолина.

В первой партии у украинки кружилась голова от жары, ноги подкашивались после каждого розыгрыша, но она все равно выкладывалась. После седьмого гейма Лесю обступили медики – меряли давление и охлаждали тело льдом.

"Физиотерапевт спросила несколько раз, хочу ли я остановиться, – поделилась Цуренко. – Она видела, что я не могу нормально дышать, и сказала, что у меня что-то не так с глазами". Лучше стало только во 2-м сете, когда жара немного спала.

"Я просила природу и Бога, чтобы тень продвинулась быстрее, – призналась Леся. – В какой-то момент подумала, что все кончено. Но в начале второго сета почувствовала легкий прохладный ветерок. Потом увидела тень и подумала: окей, я попробую".

Физио вызывала и 19-летняя чешка, которая сама то и дело прихрамывала. Сострадания к Лесе, правда, не испытала... "Она просто притворялась, – выдала Маркета. – Она нормально играла. Это было просто представление. Ей около 30. Зачем так поступать?".

"Я не притворялась, к сожалению, – рассмеялась Цуренко, услышав о словах чешки. – Не знаю, почему она так сказала. Я играла плохо, допускала кучу ужасных ошибок".

Дальше украинку ждет еще одна дебютантка четвертьфинала – Наоми Осака, победившая в битве с Соболенко. Вместе с Нишикори они стали первыми за 23 года японцами, одновременно вышедшими в четвертьфинал "шлема".

Сюрпризом стал вылет Роджера Федерера, который также жаловался на жару и "промокшие до нитки шорты" и наошибался до того, что профукал все сетболы и брейк-пойнты и проиграл несеяному австралийцу Миллману. А испанка Карла Суарес Наварро свой 30-й день рождения отметила победой над Шараповой!