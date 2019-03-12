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Леся Цуренко проиграла в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 10:00

Украинская теннисистка в двух сетах уступила белоруске Арине Соболенко

Цуренко покидает турнир
Цуренко покидает турнир. Фото: AFP
Леся Цуренко проиграла в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/767/271/5c87672715db4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/767/271/5c87672715db4.jpg Теннис Украинская теннисистка в двух сетах уступила белоруске Арине Соболенко

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко завершила свое выступление на турнире WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. В поединке третьего круга Цуренко в двух сетах проиграла белоруске Арине Соболенко – 2:6, 5:7.

Поединок продлился 1 час и 24 минуты. За это время Леся ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 3 гейма на приеме. В свою очередь, Арина сделал 1 эйс, совершила 2 двойные и реализовала 6 брейк-пойнтов.

Ранее "Сегодня" сообщали, как Леся Цуренко в эротическом купальнике на молнии отдыхает в ОАЭ.

Также сообщалось, что бывшая первая ракетка мира Мартина Хингис стала мамой в 38: у знаменитой швейцарской теннисистки и ее супруга-врача Харальда родилась дочь. Девочке дали имя Лия.

Интересно, что американская кинокомпания Fox 2000 готова приступить к созданию сценария фильма, который будет основан на истории свидания канадской теннисистки Эжени Бушар и американского студента Джона Герке. Теннисистка проспорила встречу Джону в Twitter во время Супербоула-2017. И с тех пор пара время от времени появляется вместе на разных спортивных событиях.

Смотрите также путь к успеху Элины Свитолиной:

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Тег теннис, Леся Цуренко, теннисистка

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Сегодня|Спорт

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