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Леся Цуренко разгромно проиграла действующей чемпионке Ролан Гаррос

1 июня, 13:51

Украинская теннисистка в двух сетах уступила Симоне Халеп

Цуренко взяла всего три гейма
Цуренко взяла всего три гейма. Фото: AFP

В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции румынка Симона Халеп, посеянная под третьим номером, в двух сетах разгромила украинку Лесю Цуренко – 6:2, 6:1. Продолжительность поединка составила 53 минуты.

Симона допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из десяти. Цуренко 5 раз ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.

В личных встречах Симона Халеп ведет со счетом 7-0.

За выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" Халеп поспорит с победительницей матча Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Ига Свентек (Польша).

Напомним, что Халеп является действующей чемпионкой грунтового турнира "Большого шлема". В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счетом – 3:6, 6:4, 6:1.

Накануне 37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер провел свой 400-й матч на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. Федерер стал первым спортсменом в истории, покорившим рубеж в четыре сотни матчей на "Шлемах".

Кстати, недавно Федерер удивил трюком на тренировке:


Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

Напомним, что украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи. Елена Плоскина не сможет больше играть в теннис профессионально, а также должна заплатить штраф в 20 тысяч долларов.

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Тег Леся Цуренко, Большой шлем, Ролан Гаррос, Симона Халеп

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Championat.ru

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