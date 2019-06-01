Леся Цуренко разгромно проиграла действующей чемпионке Ролан Гаррос
Украинская теннисистка в двух сетах уступила Симоне Халеп
В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции румынка Симона Халеп, посеянная под третьим номером, в двух сетах разгромила украинку Лесю Цуренко – 6:2, 6:1. Продолжительность поединка составила 53 минуты.
Симона допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из десяти. Цуренко 5 раз ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.
В личных встречах Симона Халеп ведет со счетом 7-0.
За выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" Халеп поспорит с победительницей матча Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Ига Свентек (Польша).
Напомним, что Халеп является действующей чемпионкой грунтового турнира "Большого шлема". В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счетом – 3:6, 6:4, 6:1.
Накануне 37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер провел свой 400-й матч на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. Федерер стал первым спортсменом в истории, покорившим рубеж в четыре сотни матчей на "Шлемах".
Кстати, недавно Федерер удивил трюком на тренировке:
Напомним, что украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи. Елена Плоскина не сможет больше играть в теннис профессионально, а также должна заплатить штраф в 20 тысяч долларов.
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