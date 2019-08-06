Леся Цуренко снялась с престижного турнира в Торонто

Третья ракетка Украины Леся Цуренко приняла решение пропустить турнир WTA Premier 5 в Торонто с призовым фондом 2,8 млн долларов.
Официальная причина отказа – травма правого локтя. Напомним, что Цуренко должна была встретиться в первом круге с 10-й сеяной Анастасией Севастовой из Латвии. Вместо украинки в основной сетке сыграет китайская теннисистка Чжан Шуай, которая проиграла в финале отборочного турнира. На следующей неделе Цуренко заявлена на соревнования Premier 5 в Цинциннати.
Ранее в Торонто Даяна Ястремская победила 14-ю ракетку мира Йоханну Конту. В матче второго круга наша соотечественница встретится с сильнейшей в паре Виктория Азаренка - Камила Джорджи. Элина Свитолина, посеянная на соревнованиях под шестым номером, начнет свои выступления сразу со второго раунда.
Отметим, что парень Свитолиной затащил украинку на французский рэп. Пара посетила выступление исполнителя Damso, последний альбом которого стал трижды платиновым во Франции. Гаэль Монфис и его возлюбленная "оторвались" на Paleo Festival Nyon.
В прошлом году Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат, не потерпев ни одного поражения. При этом она пополнила свой счет на 2,36 миллиона долларов.
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