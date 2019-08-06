Леся Цуренко травмировалась / Фото: AFP

Леся Цуренко снялась с престижного турнира в Торонто https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A6%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A6%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 2019-08-06T11:10:24+03:00 Теннис Украинская теннисистка не сыграет в Канаде из-за травмы локтя

Третья ракетка Украины Леся Цуренко приняла решение пропустить турнир WTA Premier 5 в Торонто с призовым фондом 2,8 млн долларов.

Официальная причина отказа – травма правого локтя. Напомним, что Цуренко должна была встретиться в первом круге с 10-й сеяной Анастасией Севастовой из Латвии. Вместо украинки в основной сетке сыграет китайская теннисистка Чжан Шуай, которая проиграла в финале отборочного турнира. На следующей неделе Цуренко заявлена на соревнования Premier 5 в Цинциннати.

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Ранее в Торонто Даяна Ястремская победила 14-ю ракетку мира Йоханну Конту. В матче второго круга наша соотечественница встретится с сильнейшей в паре Виктория Азаренка - Камила Джорджи. Элина Свитолина, посеянная на соревнованиях под шестым номером, начнет свои выступления сразу со второго раунда.

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Отметим, что парень Свитолиной затащил украинку на французский рэп. Пара посетила выступление исполнителя Damso, последний альбом которого стал трижды платиновым во Франции. Гаэль Монфис и его возлюбленная "оторвались" на Paleo Festival Nyon.

В прошлом году Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат, не потерпев ни одного поражения. При этом она пополнила свой счет на 2,36 миллиона долларов.

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