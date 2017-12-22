Леся Цуренко в потрясающем бикини отдыхает в Дубае

Украинская теннисистка озвучила планы на первые месяцы 2018 года

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко озвучила планы на первые месяцы следующего года.

Леся собирается сыграть на шести турнирах – Брисбен (31.12-7.01), Хобарт (8.01-15.01), Australian Open (15.01-28.01), Катар (12.02-18.02), Дубай (19.02-24.02), Мексика (26.02-3.03).

А перед стартом сезона украинская теннисистка набирается сил в Эмиратах. И публикует фотографии из бассейна.

"Полдня очень необходимого отдыха, чтобы полюбоваться красивым видом и восстановить силы", – подписала свое сексуальное фото в соцсетях Цуренко.

В прошлом сезоне Леся Цуренко выиграла турнир в Акапулько - это ее третий одиночный трофей в карьере. Интересно, что Леся стала третьей представительницей Украины за всю историю, кому удалось выиграть три одиночных титула WTA или больше.

Ранее Цуренко побеждала на турнирах в Стамбуле (2015) и Гуанчжоу (2016).

Год наша теннисистка закончила на 42-м месте в рейтинге WTA, заработав около 620 тысяч долларов.

Кстати, на Пасху Леся рассказала, чего ей не хватало для счастья.