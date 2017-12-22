Леся Цуренко в потрясающем бикини отдыхает в Дубае

Вчера, 00:04

Украинская теннисистка озвучила планы на первые месяцы 2018 года

Леся Цуренко. Фото Instagram
Леся Цуренко. Фото Instagram

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко озвучила планы на первые месяцы следующего года.

Леся собирается сыграть на шести турнирах – Брисбен (31.12-7.01), Хобарт (8.01-15.01), Australian Open (15.01-28.01), Катар (12.02-18.02), Дубай (19.02-24.02), Мексика (26.02-3.03).

А перед стартом сезона украинская теннисистка набирается сил в Эмиратах. И публикует фотографии из бассейна.

"Полдня очень необходимого отдыха, чтобы полюбоваться красивым видом и восстановить силы", – подписала свое сексуальное фото в соцсетях Цуренко.

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В прошлом сезоне Леся Цуренко выиграла турнир в Акапулько - это ее третий одиночный трофей в карьере. Интересно, что Леся стала третьей представительницей Украины за всю историю, кому удалось выиграть три одиночных титула WTA или больше.

Ранее Цуренко побеждала на турнирах в Стамбуле (2015) и Гуанчжоу (2016).

Год наша теннисистка закончила на 42-м месте в рейтинге WTA, заработав около 620 тысяч долларов.

Кстати, на Пасху Леся рассказала, чего ей не хватало для счастья.
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Сегодня|Спорт

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