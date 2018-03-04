Леся Цуренко выиграла четвертый турнир WTA в карьере

Украинская теннисистка защитила свой титул в Акапулько и сравнялась с Медведевой

Украинская теннисистка Леся Цуренко защитила свой титул на турнире WTA International Abierto Mexicano Telcel в Акапулько, Мексика.

В финале украинка, посеянная под 7 номером, за 2 часа 44 минуты обыграла Штефани Фегеле из Швейцарии – 5:7, 7:6(2), 6:2.

На счету украинки 2 эйса и 10 двойных ошибок, ее соперница отметилась 4 подачами навылет. Цуренко сделала 7 брейков, Фегеле – 6.

Это четвертый титул WTA в профессиональной карьере Леси Цуренко. Украинка повторила достижение Натальи Медведевой и стала только третьей представительницей Украины после Медведевой и Свитолиной, которой удалось выиграть как минимум 4 титула WTA в карьере.

Впервые в истории украинского тенниса двум украинским теннисисткам удалось защититесь свои титулы в течение двух недель: напомним, что на прошлой неделе Свитолина защитила свой титул в Дубае.

Кстати, на днях первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что сейчас ее сердце свободно. Теннисистка рассталась со своим британским бойфрендом.

Напомним, что, начиная с 2015 года, Цуренко выигрывает по одному титулу в год (2015 – Стамбул, 2016 – Гуанчжоу, 2017 – Акапулько, 2018 – Акапулько). Все четыре турнира, выигранных Лесей, проводились на харде.