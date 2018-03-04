Леся Цуренко выиграла четвертый турнир WTA в карьере

Сегодня, 10:34

Украинская теннисистка защитила свой титул в Акапулько и сравнялась с Медведевой


Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Украинская теннисистка Леся Цуренко защитила свой титул на турнире WTA International Abierto Mexicano Telcel в Акапулько, Мексика.

В финале украинка, посеянная под 7 номером, за 2 часа 44 минуты обыграла Штефани Фегеле из Швейцарии – 5:7, 7:6(2), 6:2.

На счету украинки 2 эйса и 10 двойных ошибок, ее соперница отметилась 4 подачами навылет. Цуренко сделала 7 брейков, Фегеле – 6.

Это четвертый титул WTA в профессиональной карьере Леси Цуренко. Украинка повторила достижение Натальи Медведевой и стала только третьей представительницей Украины после Медведевой и Свитолиной, которой удалось выиграть как минимум 4 титула WTA в карьере.

Впервые в истории украинского тенниса двум украинским теннисисткам удалось защититесь свои титулы в течение двух недель: напомним, что на прошлой неделе Свитолина защитила свой титул в Дубае.

Кстати, на днях первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что сейчас ее сердце свободно. Теннисистка рассталась со своим британским бойфрендом.

Напомним, что, начиная с 2015 года, Цуренко выигрывает по одному титулу в год (2015 – Стамбул, 2016 – Гуанчжоу, 2017 – Акапулько, 2018 – Акапулько). Все четыре турнира, выигранных Лесей, проводились на харде.
теннис, Леся Цуренко

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Источник:

tennisua.org

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