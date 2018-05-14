Леся Цуренко взяла три гейма на старте турнира в Риме

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла преодолеть первый круг турнира WTA Premier 5 в Риме (Италия), с призовым фондом 3,3 миллиона долларов.

В первом круге соревнований Цуренко взяла всего три гейма в матче против хорватки Петры Мартич – 1:6, 2:6.

По ходу встречи Леся брала медицинскую помощь, но сумела доиграть встречу до конца.

Во втором раунде Петра Мартич встретится с лучшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной. Ранее они пересекались трижды и в счете ведет украинка – 2:1.

Напомним, что Свитолина проиграла на прошлом турнире в Мадриде уже во втором круге. Тем не менее, она немного улучшила свой очковый заработок на этом турнире и стала на шаг ближе к лидерству в рейтинге WTA: расклады для Элины Свитолиной стать первой ракеткой мира после грунтового сезона.

Ранее Элина Свитолина в одной из социальных сетей показала, как готовит блины. Украинка доказала, что мастерски орудует не только ракеткой, но и сковородкой. Спортсменка, стоя у плиты, ловко подбросила блинчик, чтобы перевернуть его.