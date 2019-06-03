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Лесю Цуренко оштрафовали на 2500 долларов в Париже

3 июня, 11:25

Теннисистка наказана за то, что получала подсказки от тренера во время матча

Леся Цуренко на Ролан Гаррос
Леся Цуренко на Ролан Гаррос. Фото: AFP

Украинской теннисистке Лесе Цуренко придется заплатить штраф в размере 2500 долларов за подсказки тренера во время матча первого раунда Ролан Гаррос против Эжени Бушар (6:2, 6:2).

В Париже Леся дошла до третьего раунда, без шансов уступив действующей чемпионке Ролан Гаррос Симоне Халеп (2:6, 0:6). Таким образом, выступление на втором в сезоне турнире "Большого шлема" принесло Цуренко 143 тысячи евро призовых.

Штраф Цуренко незначителен на фоне санкций в отношении к Анне Татишвили, которая в первом раунде со счетом 0:6, 1:6 проиграла Марии Саккари. Судья матча посчитал, что Татишвили не показала волю к победе, а уровень ее тенниса не соответствовал профессиональным стандартам. В итоге американку оштрафовали на 46 тысяч евро – именно такую сумму она должна была заработать за участие в основной сетке Ролан Гаррос.

Напомним, что на днях 37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер провел свой 400-й матч на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. Федерер стал первым спортсменом в истории, покорившим рубеж в четыре сотни матчей на "Шлемах".

Кстати, недавно Федерер удивил трюком на тренировке:


Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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Тег теннис, Леся Цуренко, теннисистка, Большой шлем, Ролан Гаррос

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UA.Футбол

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