Лицо легендарного швейцарца отчеканят на именной монете

Роджер Федерер будет первым швейцарцем, чье изображение появится на монетах

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Федерер стал первым человеком, изображение которого при жизни поместили на швейцарскую монету.

Читайте также: Свитолина жестко вступилась за своего парня в Twitter-разборках

Изображение 20-кратного победителя турниров "Большого шлема" Роджера Федерера появится на памятных монетах, которые будут выпущены в Швейцарии.

Реклама

23 января 2020 года выйдет серебряная монета в 20 франков. Ожидается, что в мае следующего года появится золотая монета в 50 франков, на которой также будет изображен Федерер.

Напомним, Федерер остается рекордсменом по числу побед на турнирах "Большого шлема". Нынешний сезон швейцарец завершил на третьем месте в мировом рейтинге.

В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона

Как мы писали ранее, Свитолина хочет играть за сборную Украины и по своей инициативе оплатила операцию Лопатецкой. Элина планирует выступить на Олимпиаде и считает, что нам не стоит разбрасываться талантами.

Смотрите, как Свитолина выступала на итоговом турнире года

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама