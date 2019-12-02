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Лицо легендарного швейцарца отчеканят на именной монете

2 декабря, 15:26

Роджер Федерер будет первым швейцарцем, чье изображение появится на монетах

Роджер Федерер

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Федерер стал первым человеком, изображение которого при жизни поместили на швейцарскую монету.

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Изображение 20-кратного победителя турниров "Большого шлема" Роджера Федерера появится на памятных монетах, которые будут выпущены в Швейцарии.

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23 января 2020 года выйдет серебряная монета в 20 франков. Ожидается, что в мае следующего года появится золотая монета в 50 франков, на которой также будет изображен Федерер.

Напомним, Федерер остается рекордсменом по числу побед на турнирах "Большого шлема". Нынешний сезон швейцарец завершил на третьем месте в мировом рейтинге.

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Как мы писали ранее, Свитолина хочет играть за сборную Украины и по своей инициативе оплатила операцию Лопатецкой. Элина планирует выступить на Олимпиаде и считает, что нам не стоит разбрасываться талантами.

Смотрите, как Свитолина выступала на итоговом турнире года

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теннис теннисист Роджер Федерер

Источник: Сегодня|Спорт

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