Лицо легендарного швейцарца отчеканят на именной монете

Федерер стал первым человеком, изображение которого при жизни поместили на швейцарскую монету.
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Изображение 20-кратного победителя турниров "Большого шлема" Роджера Федерера появится на памятных монетах, которые будут выпущены в Швейцарии.
23 января 2020 года выйдет серебряная монета в 20 франков. Ожидается, что в мае следующего года появится золотая монета в 50 франков, на которой также будет изображен Федерер.
Напомним, Федерер остается рекордсменом по числу побед на турнирах "Большого шлема". Нынешний сезон швейцарец завершил на третьем месте в мировом рейтинге.
Как мы писали ранее, Свитолина хочет играть за сборную Украины и по своей инициативе оплатила операцию Лопатецкой. Элина планирует выступить на Олимпиаде и считает, что нам не стоит разбрасываться талантами.
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