Лидер сборной Японии бросил свою команду, боясь заразиться коронавирусом

Теннисист Йосихито Нисиока отказался от выступлений за свою национальную команду в Кубке Дэвиса

Один из лидеров сборной Японии по теннису Йосихито Нисиока отказался от выступлений за свою национальную команду в Кубке Дэвиса из-за риска заражения коронавирусом. 48-й номер мирового рейтинга заявил, что сборная Японии останется без его услуг в матче против Эквадора в японском городе Мики 6-7 марта, который, к слову, пройдет без зрителей.

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"Заранее прося прощения у болельщиков, я сообщаю об отказе от участия в матча Кубка Дэвиса с Эквадором, – написал у себя в Instagram Йосихито Нисиока. – Причиной является риск заразиться коронавирусом в том случае, если я останусь в Японии. США могут запретить мне въезд в свою страну, в результате чего я пропущу турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. Я не могу так рисковать, поэтому уже прилетел в США. Прощу прощения у болельщиков и желаю удачи сборной Японии"

Йосихито Нисиока / Фото: Getty Images

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Ранее мы сообщали, что матчи в Италии месяц будут проводиться без зрителей из-за коронавируса. Правительство этой страны постановило, что все спортивные события до 3 апреля должны проходить при пустых трибунах.

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