Лучшая теннисистка мира первой пробилась на Итоговый турнир WTA

Победительница турнира WTA Premier 5 Rogers Cup в Монреале, Канада, румынка Симона Халеп стала первой теннисисткой сезона, гарантировавшей себе участие в Итоговом турнире WTA в Сингапуре, который пройдет с 21 по 28 октября. Напомним, что в прошлом году в Монреале победила Элина Свитолина, но защитить титул украинка не смогла – проиграла в полуфинале Стивенс.

26-летняя румынка, сегодня начавшая свою 41-ю неделю на вершине мирового рейтинга, в этом году сыграла в финале Australian Open и выиграла свой первый "Шлем" на Ролан Гаррос, а также победила в Шэньчжэне и Монреале и дошла до финала в Риме.

Халеп сыграет на WTA Finals пятый год подряд. Ее лучший результат – финал в 2014-м, на дебютном турнире.

Также мы писали, что Рафаэль Надаль в 14 раз подряд отобрался на итоговый турнир года. При этом испанец еще ни разу не побеждал в нем.

Добавим, что лучший теннисист Украины перенес операцию и в этом году больше не вернется на корт. Проблемы с кистью Долгополов испытывал с января, но пытался вылечить без хирургического вмешательства.