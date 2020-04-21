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Лучшая теннисистка планеты на карантине путает дни и играет в гольф с кирпичной стеной

21 апреля, 20:18

Андрей Фоменко

Австралийка Эшли Барти посоветовала находить позитив в любых ситуациях

Первый номер мирового рейтинга, австралийка Эшли Барти, рассказала, как проводит время во время пандемии коронавируса. 23-летняя спортсменка находит новые занятия в кругу семьи, о чем поведала сегодня официальному сайту Всемирной женской ассоциации (WTA). К слову, матч Свитолиной и Барти стал лучшим в Индиан-Уэллсе за пять лет.

Теннисистка поделилась своим отношением к происходящему:

"Мне понадобилось какое-то время, чтобы привести свою голову в порядок – как, наверное, и любому человеку в мире в нынешней ситуации. Но мне удается находить моменты, которые можно оценить с позитивной стороны и за которые можно быть благодарным судьбе. В частности проведенное время с семьей и наслаждение приятными мелочами".

Пока что Барти не замужем, но у нее есть парень – игрок в гольф Гарри Киссик. На Пасху теннисистка решила поздравить поклонников в соцсетях оригинальным видео. Эшли взяла мячи для гольфа и пошла играть... к кирпичной стене. Правда, взяла при этом маленькую ракетку для улучшения техники и стала отрабатывать удары слета.

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Эшли также призналась, что нередко путает дни недели, но старается держать себя в руках:

"Австралийцы – спортивная нация, и нам трудно сдерживаться без активности. Но нужно уметь находить другие интересы и занимать себя делами всеми возможными способами. Оставайтесь в безопасности и уделяйте внимание близким людям, тем, о ком больше всего думаете и переживаете".

Читайте, как Барти пришла на пресс-конференцию с трехмесячным младенцем на руках.

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