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Лучшая теннисистка Украины боится ехать в Китай в ближайшие годы

20 апреля, 16:43

Александр Трикиша

Элина Свитолина рассказала, как переживает из-за пандемии коронавируса

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сильно переживает из-за пандемии коронавируса и сомневается, что в ближайшие два года решится посетить Китай. Отметим, что в Китае проводят несколько престижных теннисных турниров, а также Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне. Украинка дважды подряд играла в финале неофициального чемпионата мира, одержав победу в 2018 году.

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"Возможно, еще сыграем в теннис в этом году, но после сентября. Все страны по-разному организуют карантин, из-за этого все затянется надолго. Может быть, до октября. Китай уже более-менее очухался, может быть, там нам предложат сыграть, но не знаю, хочу ли туда ехать в ближайшие два года. Если честно, вся эта ситуация очень сильно их подкосила", – заявила Свитолина в интервью видеоблогу "Большой теннис Украины".

Ранее Элина рассказала, как теряет большие деньги из-за пандемии. Во время паузы в соревнованиях теннисистка платит тренеру, хотя сама не получает ни призовых, ни денег от спонсоров.

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Рождественская тренировка Свитолиной и Монфиса Видео: Instagram

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теннис Элина Свитолина коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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