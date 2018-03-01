Лучшая теннисистка Украины: "Меня нужно обнять, пожалуйста"

Лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина начало недели провела в Киеве. В среду теннисистка дала мастер-класс для детей в Пуща-Водице.

Как видно на одном из фото спортсменки в социальных сетях, Свитолина замерзла. "Меня нужно обнять, пожалуйста", – подписала Элина фотографию, на котором стоит рядом с обогревателем. "Да легко, только позови!", "Сейчас приеду", "Я бы хотел не только обнять тебя, Элиночка", – комментируют подписчики.

Кстати, на днях стало известно, что сердце Элины Свитолиной снова свободно. Отношения с британским крикетистом Рисом Топли позади, теннисистка даже удалила совместные фотографии из своего аккаунта в Instagram.

Интересно, что еще две недели назад Свитолина и Топли сделали совместное селфи в отеле в День Святого Валентина.

Напомним, Элина Свитолина начала 2018 год с победы на турнире WTA в австралийском Брисбене. В финале турнира Brisbane International с призовым фондом в миллион долларов Свитолина разгромила представительницу Беларуси Александру Соснович со счетом 6:2, 6:1.