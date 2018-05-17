Лучшая теннисистка Украины обыграла россиянку на турнире в Риме

Сивтолина проиграла первый сет, но затем выграла два следующих

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA Premier 5 в Риме, Италия. В матче третьего круга украинка, посеянная под 4 номером, за 1 час 36 минут обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину (14) – 0:6, 6:3, 6:2.

В решающей партии Свитолина ступала 1:2 в брейком, но выиграла подряд 5 геймов. Украинская теннисистка реализовала свое преимущество с третьего матчбола. Это уже четвертая победа Свитолиной над Касаткиной в 4 очных встречах.

Следующая соперница украинки определится во встрече между гречанкой Марией Саккари и Ангелик Кербер из Германии (11).

Элина в ожидании старта посетила матч чемпионата Италии между "Ромой" и "Ювентусом". Свитолина встретилась с легендой римского футбола Франческо Тотти и получила именную футболку.

Напомним, что Свитолина проиграла на прошлом турнире в Мадриде уже во втором круге. Тем не менее, украинка немного улучшила свой очковый заработок на этом турнире и стала на шаг ближе к лидерству в рейтинге WTA: расклады для Элины Свитолиной стать первой ракеткой мира после грунтового сезона.