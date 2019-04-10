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Лучшая теннисистка Украины сравнила себя с Порошенко и Зеленским

Сегодня, 13:58

"Впечатление, что я тоже иду в президенты Украины", – написала Элина Свитолина после сдачи крови

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: AFP
Лучшая теннисистка Украины сравнила себя с Порошенко и Зеленским //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/25c/dca/5c925cdca3914.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/25c/dca/5c925cdca3914.jpg Теннис "Впечатление, что я тоже иду в президенты Украины", - написала Элина Свитолина после сдачи крови

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина пошутила на тему выборов президента страны. Спортсменка опубликовала в "сториз" своего Instagram фото, как она сдает допинг-тест. У шестой ракетки мира берут кровь из вены. "Такое впечатление, что я иду в президенты Украины", – подписала эту иллюстрацию Свитолина, намекая на эпопею с анализами кандидатов на пост главы украинского государства. К этой текстовке Элина прикрепила смеющийся до слез смайлик.

Как мы сообщали ранее, олимпийский призер по боксу Тарас Шелестюк накануне провел параллель между противостоянием кандидатов в президенты Украины и самым кассовым поединком в истории бокса. "Ну что, дорогие украинцы, эта раскрутка дебатов от кандидатов в президенты напоминает мне раскрутку боя Мейвезер – Макгрегор! Я думаю, что на НСК "Олимпийский" будет жарко и это будет интереснее, чем смотреть матчи "Динамо" (Киев). Какие ваши прогнозы на этот поединок?!" – написал у себя в Instagram Тарас Шелестюк.

Напомним, сейчас Элина Свитолина не только шутит на политические темы, но и восстанавливается после травмы колена. Что, впрочем, не помешало ей слиться в эротическом танце со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом.

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Тег Владимир Зеленский, Элина Свитолина, Петр Порошенко

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Сегодня|Спорт

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