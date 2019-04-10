Лучшая теннисистка Украины сравнила себя с Порошенко и Зеленским
"Впечатление, что я тоже иду в президенты Украины", – написала Элина Свитолина после сдачи крови
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина пошутила на тему выборов президента страны. Спортсменка опубликовала в "сториз" своего Instagram фото, как она сдает допинг-тест. У шестой ракетки мира берут кровь из вены. "Такое впечатление, что я иду в президенты Украины", – подписала эту иллюстрацию Свитолина, намекая на эпопею с анализами кандидатов на пост главы украинского государства. К этой текстовке Элина прикрепила смеющийся до слез смайлик.
Как мы сообщали ранее, олимпийский призер по боксу Тарас Шелестюк накануне провел параллель между противостоянием кандидатов в президенты Украины и самым кассовым поединком в истории бокса. "Ну что, дорогие украинцы, эта раскрутка дебатов от кандидатов в президенты напоминает мне раскрутку боя Мейвезер – Макгрегор! Я думаю, что на НСК "Олимпийский" будет жарко и это будет интереснее, чем смотреть матчи "Динамо" (Киев). Какие ваши прогнозы на этот поединок?!" – написал у себя в Instagram Тарас Шелестюк.
Напомним, сейчас Элина Свитолина не только шутит на политические темы, но и восстанавливается после травмы колена. Что, впрочем, не помешало ей слиться в эротическом танце со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом.
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