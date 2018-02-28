Лучшая теннисистка Украины Свитолина разошлась с бойфрендом из Великобритании

В последний раз пара была замечена вместе неделю назад в Дубае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, находящаяся в эти дни в Украине, во время интервью телеканалу "1+1" заявила, что сейчас ее сердце свободно.

Еще на турнире в Дубае на прошлой неделе в гостевом боксе Элины во время ее матчей находился британский крикетист Рис Топли, с которым украинка встречалась больше года. А 14 февраля он поздравлял Элину с Днем святого Валентина. Тогда Свитолина и Топли сделали совместное селфи в отеле.

Однако на финальном матче турнира в Дубае Рис отсутствовал, а из Instagram-аккаунта Элины пропали их совместные фотографии.

Ранее Элина Свитолина признавалась, что в Англии ее узнают как девушку игрока в крикет Риса Топли. А его, в свою очередь, знают как парня теннисистки топ-уровня.

Добавим, что Свитолина победила россиянку Дарью Касаткину в финале турнира в Дубае. Украинка повторила достижения Жюстин Энен и Венус Уильямс. Свитолиной также удалось повторить абсолютный рекорд Андрея Медведева по титулам.

Напомним, Элина Свитолина начала 2018 год с победы на турнире WTA в австралийском Брисбене. В финале турнира Brisbane International с призовым фондом в миллион долларов Свитолина разгромила представительницу Беларуси Александру Соснович.