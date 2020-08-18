Лучшая теннисистка Украины возобновит сезон с грунта и выступит на "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от участия в US Open, зато собирается принять участие в турнире Большого шлема во Франции. Пятый номер мирового рейтинга заявилась на крупные грунтовые турниры, которые пройдут в сентябре-октябре в Европе – сообщает БТУ.
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Имя украинской теннисистки появилось в предварительных заявках турнира Premier 5 в Риме, который стартует 21 сентября, также на "Ролан Гаррос", который должен был начаться в мае, но был перенесен из-за коронавируса на 28 сентября. Эти соревнования могут стать для Свитолиной первыми официальными после паузы в сезоне, так как она не будет выступать на турнирах в США.
Отметим, что в прошлом году Элина выбыла из борьбы в Риме уже во втором круге, проиграв белоруске Виктории Азаренко, а на "Ролан Гаррос"- 2019 дошла до третьего раунда, где уступила испанке Гарбинье Мугурусе. В этом году после карантина Свитолина выиграла травяной выставочный турнир в берлинском ангаре.
Смотрите, как Элина с феерической победы стартовала на турнире в Монтеррее, который впоследствии выиграла
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