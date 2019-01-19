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Лучшая тенниска Украины Свитолина во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала Australian Open

Сегодня, 10:20

Поединок против китаянки Чжан Шуай растянулся почти на три часа

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: AFP
Лучшая тенниска Украины Свитолина во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала Australian Open //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2dd/6aa/5c42dd6aace3e.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2dd/6aa/5c42dd6aace3e.jpg Теннис Поединок против китаянки Чжан Шуай растянулся почти на три часа

Украинская теннисистка Элина Свитолина во второй раз в карьере вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего раунда украинка, посеянная под 6 номером, за 2 часа 55 минут обыграла Чжан Шуай из Китая – 4:6, 6:4, 7:5. Напомним то сегодня 18-летняя украинка Даяна Ястремская проиграла Серене Уильямс, но привела американку в восторг.

В третьей партии Свитолина уступала 0:3 с двумя брейками, затем выиграла 5 геймов подряд. После этого Свитолина не смогла подать на матч при счете 5:3, и китаянка сумела сравнять счет. Украинка удержала важный гейм на своей подаче и вышла вперед 6-5. На приеме со второго матчбола Свитолина сумела одержать победу.

Обе спортсменки по ходу матча обращались за медицинской помощью: Свитолина по ходу второго сета и между второй и третьей партией. Китаянка – в решающем сете.

Первая ракетка Украины только второй раз в карьере вышла в 4-й раунд на Australian Open: в прошлом году Свитолина дошла до четвертьфинала, а ранее ей не удавалось дойти дальше третьего раунда. В следующем раунде первая ракетка Украины встретится с американкой Мэдисон Киз.

Напомним, что ранее Леся Цуренко с треском вылетела с Australian Open. Украинская теннисистка взяла всего две гейма в матче с американкой Анисимовой.

 

теннис, Элина Свитолина, Australian Open

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Источник:

tennisua.org

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