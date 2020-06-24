Лучшая украинская теннисистка возвращается: назван первый турнир Свитолиной после коронавируса

Первая ракетка страны Элина Свитолина уже в начале июля выступит на соревнованиях в Швейцарии

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина примет участие в выставочном турнире Le Elle Spirit Open. Об этом заявили организаторы соревнований. Турнир пройдет в швейцарском городе Монтре с 3 по 5 июля и станет для Элины первым после длительной коронавирусной паузы. Ранее Свитолина поздравила планету с Днем йоги.

Реклама

Отметим, что на соревнованиях Elle Spirit Open в Швейцарии выступит восемь теннисисток, среди них – хорватка Донна Векич, швейцарка Виктория Голубич и полячка Ига Свентек.

INSTAGRAM

Напомним, что в последний раз Элина Свитолина, являющаяся пятой ракеткой мирового тенниса, выходила на корт еще 8 марта. Тогда украинка одолела чешку Марию Боузкову в финале турнира WTA в мексиканском Монтеррее.

Читайте также: "Не связывайтесь с девушками": украинские теннисистки похвастались стройными ножками на пляже Монако

Кстати, уже известны и дальнейшие планы Элины после турнира в Швейцарии. Как мы писали ранее, Свитолина выступит в Берлине на турнире, который пройдет с 13 по 19 июля. Причем в Германии украинка стартует сразу с полуфинала.

Реклама

Смотрите, как Свитолина развлекалась на карантине

Свитолина, танец, TikTok Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама