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Лучшая украинская теннисистка возвращается: назван первый турнир Свитолиной после коронавируса

24 июня, 08:53

Олег Люлька Олег Люлька

Первая ракетка страны Элина Свитолина уже в начале июля выступит на соревнованиях в Швейцарии

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина примет участие в выставочном турнире Le Elle Spirit Open. Об этом заявили организаторы соревнований. Турнир пройдет в швейцарском городе Монтре с 3 по 5 июля и станет для Элины первым после длительной коронавирусной паузы. Ранее Свитолина поздравила планету с Днем йоги.

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Отметим, что на соревнованиях Elle Spirit Open в Швейцарии выступит восемь теннисисток, среди них – хорватка Донна Векич, швейцарка Виктория Голубич и полячка Ига Свентек.

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Напомним, что в последний раз Элина Свитолина, являющаяся пятой ракеткой мирового тенниса, выходила на корт еще 8 марта. Тогда украинка одолела чешку Марию Боузкову в финале турнира WTA в мексиканском Монтеррее.

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Кстати, уже известны и дальнейшие планы Элины после турнира в Швейцарии. Как мы писали ранее, Свитолина выступит в Берлине на турнире, который пройдет с 13 по 19 июля. Причем в Германии украинка стартует сразу с полуфинала.

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Смотрите, как Свитолина развлекалась на карантине

Свитолина, танец, TikTok Видео: Instagram

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Швейцария теннис турнир Элина Свитолина

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