Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Лучшая украинская теннисистка высказалась о короновирусе и отмене турнира в Индиан-Уэллсе

9 марта, 15:06

Вадим Авдасев

Элина Свитолина очень переживает из-за грядущих соревнований в Азии

Минувшей ночью украинка Элина Свитолина выиграла турнир WTA в Монтеррее. После финального матча, в котором одесситка обыграла чешку Боузкову, Свитолина пришла на пресс-конференцию. И только тут узнала, что из-за эпидемии коронавируса отменили крупный турнир в американском Индиан-Уэллсе.

При общении с журналистами наша спортсменка высказала свое отношение к глобальной проблеме:

"Это большой шок для меня, потому что я не знала об этом. Наверное, это правильное решение. Мы видим, как во всем мире люди заболевают и умирают. Если организаторы турнира так решили, значит это правильно. Нужно с чего-то начинать. Самый большой вопрос – это турниры в Китае, турниры в Азии, потому что там проходит много соревнований. Я бы сказала, что это очень волнующая тема".

Читайте также: Свитолина поднялась на пятое место в мировом рейтинге.

В то же время многие спортсмены уже прибыли в Калифорнию и по-разному отреагировали на отмену турнира. Кстати, существует вариант, что его проведут в другое время. Так Рафаэль Надаль написал в соцсетях: "Мы все еще здесь и решаем, что делать дальше. Печально, что в мире сложилась такая ситуация. Надеюсь, в ближайшее время здравоохранительные организации найдут решение. Не болейте и берегите себя".

В тренде
"Ювентус" – "Интер": онлайн перенесенного поединка чемпионата Италии

А вот Саша Бажин, тренер нашей Даяны Ястремской, считает, что нужно было играть без зрителей. Так, например, матч Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Боруссия" пройдет при пустых трибунах.

Смотрите, как Свитолина побеждала на турнире в мексиканском Монтеррее

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис отмена турнир Элина Свитолина коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный формат
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный форматДругие
Лидер сборной Японии бросил свою команду, боясь заразиться коронавирусом
Лидер сборной Японии бросил свою команду, боясь заразиться коронавирусомТеннис
Украинские теннисисты с невероятным камбэком вырвали у Китайского Тайбэя победу в Кубке Дэвиса
Украинские теннисисты с невероятным камбэком вырвали у Китайского Тайбэя победу в Кубке ДэвисаТеннис
Не виделись 9 лет: Свитолина впервые в сезоне выбралась в полуфинал турнира WTA и сразится с Аранчей
Не виделись 9 лет: Свитолина впервые в сезоне выбралась в полуфинал турнира WTA и сразится с АранчейТеннис
Наконец-то! Свитолина выиграла трехчасовой триллер в Мексике и первый турнир за полтора года
Наконец-то! Свитолина выиграла трехчасовой триллер в Мексике и первый турнир за полтора годаТеннис
Украинская теннисистка разошлась на турнире в США, выиграв три матча подряд
Украинская теннисистка разошлась на турнире в США, выиграв три матча подрядТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...