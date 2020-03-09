Лучшая украинская теннисистка высказалась о короновирусе и отмене турнира в Индиан-Уэллсе

Минувшей ночью украинка Элина Свитолина выиграла турнир WTA в Монтеррее. После финального матча, в котором одесситка обыграла чешку Боузкову, Свитолина пришла на пресс-конференцию. И только тут узнала, что из-за эпидемии коронавируса отменили крупный турнир в американском Индиан-Уэллсе.

При общении с журналистами наша спортсменка высказала свое отношение к глобальной проблеме:

"Это большой шок для меня, потому что я не знала об этом. Наверное, это правильное решение. Мы видим, как во всем мире люди заболевают и умирают. Если организаторы турнира так решили, значит это правильно. Нужно с чего-то начинать. Самый большой вопрос – это турниры в Китае, турниры в Азии, потому что там проходит много соревнований. Я бы сказала, что это очень волнующая тема".

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В то же время многие спортсмены уже прибыли в Калифорнию и по-разному отреагировали на отмену турнира. Кстати, существует вариант, что его проведут в другое время. Так Рафаэль Надаль написал в соцсетях: "Мы все еще здесь и решаем, что делать дальше. Печально, что в мире сложилась такая ситуация. Надеюсь, в ближайшее время здравоохранительные организации найдут решение. Не болейте и берегите себя".

А вот Саша Бажин, тренер нашей Даяны Ястремской, считает, что нужно было играть без зрителей. Так, например, матч Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Боруссия" пройдет при пустых трибунах.

Смотрите, как Свитолина побеждала на турнире в мексиканском Монтеррее

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