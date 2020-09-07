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Лучшего теннисиста планеты Новака Джоковича выгнали с US Open за удар судьи мячом

7 сентября, 09:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сербский теннисист уверяет, что все произошло случайно и он не хотел никого травмировать

Минувшей ночью Открытый чемпионат США потерял своего предыдущего победителя – Новака Джоковича. Причем произошло это довольно необычно. Во время матча 1/8 финала с испанцем Пабло Каррено-Бустой сербский теннисист в одном из эпизодов попал мячом в судью на линии. Организаторы US Open после совещания приняли решение дисквалифицировать Новака. Неделей ранее Джокович выиграл свой первый турнир после карантина – в том же Нью-Йорке.

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В первой партии 33-летний серб проиграл гейм на своей подаче, счет стал 5:6, после чего Новак решил согнать злость на мяче и сильно ударить им в стенку. Однако не рассчитал направление и попал мячом в шею судье на линии. Женщина сразу же пошатнулась и присела, ей оказали медицинскую помощь, после чего она самостоятельно смогла покинуть корт.

Теннисные функционеры провели короткое совещание, после чего прямо на корте объявили вердикт: отстранить серба от соревнований. Смотрите, как это произошло.

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После инцидента Джокович в соцсетях принес всем извинения за свое поведение и сообщил, что ему следует задуматься.

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На днях 18-летняя украинка Марта Костюк едва не довела до обморока Наоми Осаку – бывшую первую ракетку.

Смотрите сюжет о взлетах и падениях Новака Джоковича:

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скандал теннис удар судья US Open Новак Джокович Пабло Каррено-Буста
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