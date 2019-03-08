Лучшие теннисистки Украины в паре с белоруской проиграла на турнире в США
В одиночном турнире в Индиан-Уэллс Элина Свитолина стартует со второго раунда
Украинка Элина Свитолина и белоруска Виктория Азаренка завершили свои выступления в парном разряде на турнире WTA Premier в Индиан-Уэллс с призовым фондом турнира более 9 миллионов долларов. В стартовом матче белорусско-украинская пара Азаренко/Свитолина в упорнейшем матче уступили польскому дуэту Росольска/Ян – 5:7, 6:4, 8:10. Поединок продолжался 1 час 38 минут.
Напомним, что в одиночном турнире в Индиан-Уэллс Свитолина стартует со второго раунда. В стартовом поединке украинка сыграет с 20-летней американской теннисисткой российского происхождения Софьей Кенин. Ранее спортсменки на корте не пересекались.
"Сегодня" сообщали, что Элина Свитолина выругалась на своего парня и выложила видео в соцсети. Украинская теннисистка не сдержалась после того, как Гаэль "приставал" к ней в самолете.
Ранее пара записала короткое совместное видео с легендарным теннисистом Роджером Федерером, который выиграл свой 100-й турнир в карьере. В этом видео швейцарец интересуется у Элины и Гаэля прогрессом их Instagram аккаунта.
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