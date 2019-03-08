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Лучшие теннисистки Украины в паре с белоруской проиграла на турнире в США

Сегодня, 11:52

В одиночном турнире в Индиан-Уэллс Элина Свитолина стартует со второго раунда

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: AFP
Лучшие теннисистки Украины в паре с белоруской проиграла на турнире в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/23b/15d/5c823b15d0313.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/23b/15d/5c823b15d0313.jpg Теннис В одиночном турнире в Индиан-Уэллс Элина Свитолина стартует со второго раунда

Украинка Элина Свитолина и белоруска Виктория Азаренка завершили свои выступления в парном разряде на турнире WTA Premier в Индиан-Уэллс с призовым фондом турнира более 9 миллионов долларов. В стартовом матче белорусско-украинская пара Азаренко/Свитолина в упорнейшем матче уступили польскому дуэту Росольска/Ян – 5:7, 6:4, 8:10. Поединок продолжался 1 час 38 минут.

Напомним, что в одиночном турнире в Индиан-Уэллс Свитолина стартует со второго раунда. В стартовом поединке украинка сыграет с 20-летней американской теннисисткой российского происхождения Софьей Кенин. Ранее спортсменки на корте не пересекались.

"Сегодня" сообщали, что Элина Свитолина выругалась на своего парня и выложила видео в соцсети. Украинская теннисистка не сдержалась после того, как Гаэль "приставал" к ней в самолете.

Ранее пара записала короткое совместное видео с легендарным теннисистом Роджером Федерером, который выиграл свой 100-й турнир в карьере. В этом видео швейцарец интересуется у Элины и Гаэля прогрессом их Instagram аккаунта.

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Тег теннис, Элина Свитолина, Виктория Азаренка

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Источник:

tennisua.org

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