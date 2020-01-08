Лучшие теннисисты мира соберутся на благотворительном турнире в пользу пострадавших от пожаров в Австралии

Федерер, Надаль, С. Уильямс выйдут на корт 15 января, чтобы помочь австралийцам

Федерер и Надаль / Фото: Reuters

Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Серена Уильямс и другие видные теннисисты примут участие в выставочных матчах перед стартом Открытого чемпионата Австралии с целью собрать средства на ликвидацию последствий лесных пожаров в Австралии.

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Сотни пожаров сожгли более 10,3 миллиона гектаров земли — площадь сопоставимая с размером Южной Кореи. В результате стихийных бедствий погибли 26 человек и, по оценкам, 500 миллионов животных, было разрушено более 1000 домов.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль / Фото: Getty Images Реклама

Все средства, собранные в ходе мероприятия "AO Rally for Relief", которое состоится 15 января на арене имени Рода Лейвера в Мельбурне, будут пожертвованы на помощь пострадавшим. Билеты на мероприятие будут стоить 54 австралийских доллара (37,09 доллара США).

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Мероприятие является частью программы Aces for Bushfire Relief, в рамках которой Федерация тенниса Австралии жертвует 100 австралийских долларов за каждый эйс, выполненный участниками турниров в Брисбене, Перте и Сиднее.

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