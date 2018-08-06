Лучший теннисист Украины не выступит на последнем в сезоне турнире "Большого Шлема"

Первая ракетка Украины Александр Долгополов снялся с US Open и не сумеет защитить свой прошлогодний выход в четвертый раунд турнира в Нью-Йорке. Украинец продолжает восстановление после травмы кисти из-за которой пропустил другие турниры "Большого Шлема" Ролан Гаррос и Уимблдон.

Вместо Долгополова в основную сетку US Open попал российский теннисист Михаил Южный, для которого это будет последний турнир "Большого Шлема" в карьере. Двукратный полуфиналист Открытого чемпионата США планирует уйти из тенниса по завершении сезона. US Open-2018 пройдет в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября.

Ранее стал известен список украинских теннисистов, которые выступят в квалификации US Open. Украину в отборочном турнире представят пять теннисистов: Сергей Стаховский, Илья Марченко, 16-летняя Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

Кстати, украинские сестры-теннисистки Киченок получили утешительный трофей в США. Людмила и Надежда Киченок проиграли в финале турнира в Сан-Хосе.

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