Лучший теннисист Украины не выступит на последнем в сезоне турнире "Большого Шлема"
Долгополов не успевает восстановиться от травмы
Первая ракетка Украины Александр Долгополов снялся с US Open и не сумеет защитить свой прошлогодний выход в четвертый раунд турнира в Нью-Йорке. Украинец продолжает восстановление после травмы кисти из-за которой пропустил другие турниры "Большого Шлема" Ролан Гаррос и Уимблдон.
Вместо Долгополова в основную сетку US Open попал российский теннисист Михаил Южный, для которого это будет последний турнир "Большого Шлема" в карьере. Двукратный полуфиналист Открытого чемпионата США планирует уйти из тенниса по завершении сезона. US Open-2018 пройдет в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября.
Ранее стал известен список украинских теннисистов, которые выступят в квалификации US Open. Украину в отборочном турнире представят пять теннисистов: Сергей Стаховский, Илья Марченко, 16-летняя Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.
Кстати, украинские сестры-теннисистки Киченок получили утешительный трофей в США. Людмила и Надежда Киченок проиграли в финале турнира в Сан-Хосе.
Еще мы писали, что канадская теннисистка показала фото "457 дней без секса". Эжени Бушар обняла статую мужчины и отметила, что слова про дни без секса – шутка.
Вы сейчас просматриваете новость "Лучший теннисист Украины не выступит на последнем в сезоне турнире "Большого Шлема"". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"