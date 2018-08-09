Лучший теннисист Украины перенес операцию и в этом году больше не вернется на корт

Первая ракетка Украины Александр Долгополов перенес хирургическое вмешательство на кисти. Об этом теннисист рассказал в своем Instagram. После операции украинца ожидает длительный период восстановления. По словам Долгополова, он не вернется на корт в 2018 году и возобновит выступления лишь в следующем сезоне.

"Всем привет. Как вы, наверное, заметили, я немного играл в теннис в этом году. С января у меня были проблемы с кистью, которые мы старались вылечить всеми силами без хирургических вмешательств. К сожалению, нам это не удалось, и пришлось прибегнуть к помощи врачей. Операция прошла успешно, и мы надеемся на скорейшее выздоровление. На корте вы сможете меня увидеть не ранее 2019 года, буду держать вас в курсе", – написал Долгополов.

В нынешнем сезоне украинец отыграл лишь десять матчей на пяти турнирах в АТР-туре. При этом Александр сыграл лишь на одних соревнованиях серии "Большого Шлема" – Australian Open, где дошел до третьего круга.

Мы уже писали, что лучший теннисист Украины не выступит на последнем в сезоне турнире "Большого Шлема" в сезоне. Александр Долгополов не успевает восстановиться от травмы.

Ранее стал известен список украинских теннисистов, которые выступят в квалификации US Open. Украину в отборочном турнире представят пять теннисистов: Сергей Стаховский, Илья Марченко, 16-летняя Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

А вчера соперница Свитолиной покинула корт на инвалидной коляске. Украинка ценой травмы соперницы пробилась в третий раунд турнира в Монреале.