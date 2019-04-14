Лучший теннисист Украины проиграл свой первый финал с лета 2018 года

Стаховский поднимется на 115-е место в мировой классификации

Сергей Стаховский. Фото: AFP

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№124 ATP) уступил в финале крупного челленджера на Тайване. В финальном поединке 33-летний украинец в двух сетах проиграл австрийскому теннисисту Деннису Новаку (№156 ATP) – 2:6, 4:6.

Напомним, предыдущий раз Стаховский играл в финале турнира такого уровня в британском Илкли летом 2018 года, где победил, получив wild card на Уимблдон.

Выход в финал турнира на Тайване позволит Сергею с понедельника подняться на 115-е место в мировом рейтинге. Деннис Новак поднимется на 122-е место в мировой классификации.

Напомним, что в начале апреля жена-россиянка родила лучшему украинскому теннисисту козака Алекса. Сергей Стаховский стал многодетным отцом. У него одна дочка и теперь уже двое сыновей.

Ранее футбольный арбитр обвинил теннисиста Стаховского в договорняках. Футбольный арбитр назвал первую ракетку страны "позорищем Украины".

Также мы сообщали, что Элине Свитолиной грозят закрыть дверь в сборную Украины. Первая ракетка Украины больше может не сыграть за нашу страну.

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