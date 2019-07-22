Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский выиграл теннисный турнир с полумиллионным призовым фондом
Украинец выступал в дуэте с Марселем Гранольерсом из Испании
Украинский теннисист Сергей Стаховский одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Ньюпорте в парном разряде с призовым фондом 583 585 долларов. Украинец выступал в дуэте с испанским теннисистом Марселем Гранольерсом. В финале турнира украино-испанский дуэт обыграл Марсело Аревал и Мигель Анхель Рейес-Варела, представляющий Сальвадор и Мексику соответственно – 6:7 (10:12), 6:4, 13:11.
Ранее мы опубликовали реакцию Стаховского на слова боксера Александра Гвоздика: "Украина скоро прекратит существование". Лучший теннисист страны прокомментировал слова боксера о том, что "русские на нас не нападали".
Напомним, что в начале июля экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров стал крестным отцом Александра Стаховского. Знаменитый наставник "Ференцвароша" породнился с первой ракеткой Украины.
Как сообщалось ранее, жена-россиянка родила лучшему украинскому теннисисту козака Алекса. Сергей Стаховский стал многодетным отцом. У него одна дочка и теперь уже двое сыновей. Отметим, что поженилась пара в 2011 году. Анфиса (до замужества – Булгакова) – родом из России, училась в бизнес-колледже в Лондоне. Как-то через родственников попросила Стаховского помочь с аккредитацией на турнир, после чего у молодых людей и завязались романтические отношения.
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