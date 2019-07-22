Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский выиграл теннисный турнир с полумиллионным призовым фондом

22 июля, 10:32

Украинец выступал в дуэте с Марселем Гранольерсом из Испании

Сергей Стаховский
Сергей Стаховский. Фото: AFP

Украинский теннисист Сергей Стаховский одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Ньюпорте в парном разряде с призовым фондом 583 585 долларов. Украинец выступал в дуэте с испанским теннисистом Марселем Гранольерсом. В финале турнира украино-испанский дуэт обыграл Марсело Аревал и Мигель Анхель Рейес-Варела, представляющий Сальвадор и Мексику соответственно – 6:7 (10:12), 6:4, 13:11.

Ранее мы опубликовали реакцию Стаховского на слова боксера Александра Гвоздика: "Украина скоро прекратит существование". Лучший теннисист страны прокомментировал слова боксера о том, что "русские на нас не нападали".

Напомним, что в начале июля экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров стал крестным отцом Александра Стаховского. Знаменитый наставник "Ференцвароша" породнился с первой ракеткой Украины.

Как сообщалось ранее, жена-россиянка родила лучшему украинскому теннисисту козака Алекса. Сергей Стаховский стал многодетным отцом. У него одна дочка и теперь уже двое сыновей. Отметим, что поженилась пара в 2011 году. Анфиса (до замужества – Булгакова) – родом из России, училась в бизнес-колледже в Лондоне. Как-то через родственников попросила Стаховского помочь с аккредитацией на турнир, после чего у молодых людей и завязались романтические отношения.


теннисист Сергей Стаховский

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннис, Сергей Стаховский, парный разряд

Вы сейчас просматриваете новость " Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский выиграл теннисный турнир с полумиллионным призовым фондом". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Германии умер трехкратный победитель турниров "Большого шлема"

Сегодня, 09:12

Питер Макнамара побеждал на Australian Open и Уимблдоне в парном разряде

С яхты – в театр: Свитолина поразила своим вечерним платьем в Одессе

20 июля, 19:38

Украинская теннисистка и ее парень блеснули нарядами на церемонии закрытия Одесского кинофестиваля

Реакция на Гвоздика: "Украина скоро прекратит существование"

20 июля, 16:12

Лучший теннисист страны прокомментировал слова боксера о том, что "русские на нас не нападали"

Теннисисту вернут часть призовых, отобранных за слишком быстрое поражение на Уимблдоне

20 июля, 14:40

Для этого Томичу нужно отыграть восемь турниров "Большого шлема" без единого нарушения правил

Роджер Федерер готовится установить рекорд на арене для корриды

19 июля, 22:00

Теннисист собрался в турне по Латинской Америке и может собрать рекордную аудиторию на своем матче

Бурная вечеринка: чемпионка Уимблдона танцевала в нижнем белье

19 июля, 18:54

Барбора Стрыцова отмечала выигрыш трофея "Большого шлема" в пражском ресторане

Что происходит с телом человека который ест чеснок

Диетолог назвала причины, по которым постоянно хочется есть

Как уложить ребенка спать: ТОП-7 полезных и простых советов

Причина появления черных точек

Скандал со шрифтом на новой купюре в 1000 гривен

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Найден эффективный способ борьбы с животом

Меган Маркл и принц Гарри в третий раз ищут няню для своего сына

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

Девушка украинского футболиста записывает для своего парня видео

15 красавиц российского кино

Новое фото Александровой с дочкой растрогало всех

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 19:56

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Встреча после нокаута: Беллью подкрался к Усику сзади

Вчера, 10:46

Британец, избитый украинцем в ноябре, подкараулил его за кулисами боксерского вечера в Лондоне

С яхты – в театр: Свитолина поразила своим вечерним платьем в Одессе

20 июля, 19:38

Украинская теннисистка и ее парень блеснули нарядами на церемонии закрытия Одесского кинофестиваля

Суперудар в супертяжелом весе: одноклубник Ломаченко выбил соперника за пределы ринга

20 июля, 19:07

Кассиус Чейни устроил форменное избиение своему соотечественнику – Жоэлю Коуди пришлось улететь на трибуны

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

19 июля, 23:59

Чемпионом континента стала сборная Алжира, которая в финале обыграла Сенегал

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь