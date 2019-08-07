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Лучший теннисист Украины стал виноделом: первая партия вина от Стаховского появится зимой

Сегодня, 19:56

Украинский спортсмен специально привез из Франции привез дубовые бочки

Сергей Стаховский

Сергей Стаховский / Фото: AFP

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский занялся виноделием. Известный спортсмен стал владельцем виноградников в Береговском районе Закарпатья. Стаховский вместе с партнерами владеет 20 гектарами виноградников. Вино от бренда "Stakh Reserve" будет доступно уже зимой.

"Я нашел единомышленников, предложил идею создать очень качественное вино на территории Украины. В 2018 году был первый урожай, из Франции мы привезли дубовые бочки. Надеемся, что это будет сюрприз для украинских потребителей", – сказал Стаховский в эфире Ungvar Tv.

Ранее мы писали, что лучший теннисист Украины Сергей Стаховский выиграл турнир с полумиллионным призовым фондом. Украинец выступал в дуэте с Марселем Гранольерсом из Испании.

Ранее мы опубликовали реакцию Стаховского на слова боксера Александра Гвоздика: "Украина скоро прекратит существование". Лучший теннисист страны прокомментировал слова боксера о том, что "русские на нас не нападали".

Напомним, что в начале июля экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров стал крестным отцом Александра Стаховского. Знаменитый наставник "Ференцвароша" породнился с первой ракеткой Украины.

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Источник: Сегодня|Спорт

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