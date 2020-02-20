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Лучший теннисист в истории лег под нож: Федерер вернется в строй лишь к "Уимблдону"

20 февраля, 14:18

Легендарный швейцарец пропустит все грунтовые турниры, включая "Ролан Гаррос"

Никакого грунта! До июня, когда стартует травяной "Уимблдон", мы не увидим на корте лучшего теннисиста в истории – швейцарца Роджера Федерера. 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" "лег под нож" – он перенес операцию на колене, о чем сам рассказал на своей странице в Instagram.

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"Правое колено беспокоило меня на протяжении определенного времени. Думал, что пройдет, но после тестов и обсуждения с командой сделал артроскопическую операцию, которая прошла в Швейцарии, – сообщил 38-летний Роджер Федерер. – После артроскопии врачи подтвердили, что это было правильным решением, они уверены в полном восстановлении. Увы, я пропущу турниры в Дубае, Индиан-Уэллс, Боготе, Майами, а также "Ролан Гаррос". Рад вашей многочисленной поддержке. С нетерпением жду возвращения на корт, увидимся на траве"

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Напомним, в конце января Джокович "скушал" Федерера в полуфинале Australian Open, за два с небольшим часа обыграв швейцарца в трех сетах. Таким образом по личным встречам счет в этом теннисном "классико" стал уже 27:23 в пользу серба.

Смотрите, на какие трюки способен Федерер

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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теннис Роджер Федерер Уимблдон Ролан Гаррос

Источник: Сегодня|Спорт

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