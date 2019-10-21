Лучший теннисист Японии пропустит домашнюю Олимпиаду

Кэй Нисикори / Фото: Getty Images

Первая ракетка Японии Кэй Нисикори, последние месяцы лечащий травму правого локтя, не сыграет в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет 18-24 ноября в Мадриде. Таким образом, японец не сможет выполнить норматив ITF по матчам в Кубке Дэвиса, необходимым для участия в Олимпиаде.

Чтобы выполнить олимпийский норматив, теннисист должен в течение олимпийского цикла быть трижды вызван в сборную. У Нисикори, бронзового призера Рио, был только один матч – в сентябре 2016-го против Украины. Поскольку он пропускает ноябрьский финальный турнир, у него просто не будет возможности еще дважды приехать в сборную до начала Олимпиады.

Сообщается, что федерация тенниса Японии и агентство IMG (представляющее интересы Нисикори) попросят ITF сделать для него исключение, чтобы он мог выступить на домашних Играх.

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Напомним, что сборная Украины по спортивной гимнастике взяла лицензии на Олимпиаду в Токио. Наша команда выступит в командных соревнованиях.

Также мы писали, что Россию готовы не пустить на Олимпиаду-2020 – все из-за допинга. Наказание последует, если будет доказана манипуляция данными московской антидопинговой лаборатории в начале 2019 года.

Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

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