Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,37
29,56
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Лучший украинский теннисист ударился в кулинарию: хотите ризотто от Стаховского?

6 апреля, 09:35

Вадим Авдасев

Шеф-поваром на кухне спортсмен назначил свою супругу

Спортсмены продолжают находить в себе таланты для новых занятий во время карантина из-за коронавируса. Украинский теннисист Сергей Стаховский решил попробовать себя в кулинарии. К слову, на днях Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом.

34-летний спортсмен решил приготовить ризотто и поделиться в соцсетях рецептом с поклонниками. Правда, при этом шеф-поваром он назначил свою жену Анфису, так что пара совместными усилиями приготовила блюдо. По уверениям супругов – вкусное. Как мы писали, недавно Стаховский выпустил собственное вино, так что к ризотто Сергей сразу предложил и напиток.

Реклама

В прошлом году Стаховский третий раз стал отцом – у него теперь есть дочь и два сына. У Сергея и Анфисы подрастают дочь Таисия (2014 года рождения), сыновья Никифор (2015) и Алекс (2019). Поженилась пара в 2011 году. Анфиса (до замужества – Булгакова) – родом из России, училась в бизнес-колледже в Лондоне. Как-то через родственников попросила Стаховского помочь с аккредитацией на турнир, после чего у молодых людей и завязались отношения.

Смотрите, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин теннис вино кулинария Сергей Стаховский ризотто

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Поставил 10 000 долларов и позвал замуж": невероятная история фаната теннисной красавицыТеннис
Впервые за 75 лет: в ближайшие дни официально объявят об отмене Уимблдонского турнира
Впервые за 75 лет: в ближайшие дни официально объявят об отмене Уимблдонского турнираТеннис
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спорте
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спортеДругие
Они предчувствовали коронавирус: Уимблдон был застрахован на случай отмены из-за пандемии
Они предчувствовали коронавирус: Уимблдон был застрахован на случай отмены из-за пандемииТеннис
Коронавирус не помеха: Роналду станет первым в истории футболистом, который заработает миллиард
Коронавирус не помеха: Роналду станет первым в истории футболистом, который заработает миллиардФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...