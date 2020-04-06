Лучший украинский теннисист ударился в кулинарию: хотите ризотто от Стаховского?

Спортсмены продолжают находить в себе таланты для новых занятий во время карантина из-за коронавируса. Украинский теннисист Сергей Стаховский решил попробовать себя в кулинарии. К слову, на днях Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом.

34-летний спортсмен решил приготовить ризотто и поделиться в соцсетях рецептом с поклонниками. Правда, при этом шеф-поваром он назначил свою жену Анфису, так что пара совместными усилиями приготовила блюдо. По уверениям супругов – вкусное. Как мы писали, недавно Стаховский выпустил собственное вино, так что к ризотто Сергей сразу предложил и напиток.

Реклама

В прошлом году Стаховский третий раз стал отцом – у него теперь есть дочь и два сына. У Сергея и Анфисы подрастают дочь Таисия (2014 года рождения), сыновья Никифор (2015) и Алекс (2019). Поженилась пара в 2011 году. Анфиса (до замужества – Булгакова) – родом из России, училась в бизнес-колледже в Лондоне. Как-то через родственников попросила Стаховского помочь с аккредитацией на турнир, после чего у молодых людей и завязались отношения.

Смотрите, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама