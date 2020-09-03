Лучший украинский теннисист ушел с корта из-за ошибки судьи: скандальное видео

Крупный скандал вспыхнул в теннисе. Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский не стал доигрывать встречу третьего круга челленджера в чешской Остраве с представителем Германии Матсом Мораингом. При счете 1:6, 7:6 (7:4), 0:3 Стаховский выиграл стартовый розыгрыш на подаче визави, однако судья на вышке, хоть и крикнул "Аут!" после неточного удара немца, почему-то объявил счет 15:0 в пользу Мораинга.

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Спустя три розыгрыша Сергей напомнил судье, что тот неверно ведет счет в гейме, однако рефери не признал свою ошибку. После длительных переговоров с официальными лицами, обслуживающими матч, украинец, саркастически рассмеявшись, принял решение зачехлить ракетку и покинуть корт, не доигрывая поединок.

"Судья дал осечку и не захотел вернуть счет, а я в свою очередь не согласился на таких условиях продолжать встречу. Судья не был уверен в том, что допустил ошибку. Я был, но его решение осталось без изменений. По правилам он должен принять решение, возможно, мог попросить помощи супервайзера, попросить игроков вспомнить розыгрыши, но он не захотел", – цитирует Стаховского "Большой теннис Украины"

Сергей Стаховский / Фото: AFP

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Ранее мы писали, что лучшему теннисисту Украины предлагали "слить" матч на Australian Open. За проигрыш поединка Арно Клеману Сергею Стаховскому обещали 100 тысяч долларов.

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