"Люди не видят, что происходит за кулисами": Свитолина рассказала, какой на самом деле Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Реклама

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как реагирует на критику в адрес своего бойфренда, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Читайте также: Свитолина приняла очень важное решение в своей карьере

"Что касается негативных комментариев по поводу Гаэля, то да, меня они больше цепляют. Люди видят его совершенно иначе. Я знаю его, как домашнего Гаэля, они видят его не с той стороны. На корте – он шоумен, но они не видят, какую работу он проделывает вне корта. Кажется, что у него все легко получается, и он такой шалтай-болтай в матче. Это совершенно не так", – рассказал теннисистка.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

"Люди не видят, что происходит за кулисами. В обычной жизни он очень открытый человек и очень чувствительный, он доверяет своим близким, своей семье. Он спокойный и еще он очень креативный: наш аккаунт – это его идея", – отметила Свитолина.

Ранее мы писали, что Свитолина приняла очень важное решение в своей карьере. Украинская теннисистка сменила тренера. Совместную фотографию тренировочного процесса с 34-летним спортсменом Свитолина выложила в своем Instagram.

Как сообщалось ранее, Свитолина в сексуальном бикини расслабляется в Дубае. "Как же Гаэлю повезло!" – отмечают в комментариях под фото украинки ее подписчики.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама