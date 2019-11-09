Магия игорной столицы: украинка Калинина уже в финале турнира в Лас-Вегасе

Ангелина третий раз в сезоне поборется за титул

Ангелина Калинина / Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в свой третий финал в сезоне. В 1/2-й турнира ITF World Tennis Tour в США спортсменка из Новой Каховки легко разобралась с канадкой Кэтрин Себов – 6:3, 6:0. Ранее мы писали, что две украинские теннисистки в шаге от финала на престижном турнире в Лас-Вегасе.

В стартовом сете в Лас-Вегасе Калинина уступала со счетом 2:1, но затем выиграла 11 из 12-ти геймов. Эта победа стала второй для Ангелина в противостоянии с Себов: в прошлом году она обыграла канадку в Орландо. Для украинки, которая занимает 181 место в рейтинге WTA, финал в США станет третьим в текущем сезоне. В июне она выиграла титул на 25-тысячнике в Пршерове, а в прошлом месяце стала финалисткой турнира такой же категории в Далласе.

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Соперница Калининой по решающему матчу определится в поединке ее соотечественницы Катарины Завацкой, которая была посеяна на турнире под первым номером, и Майо Хиби из Японии. Мы также рассказывали, что Свитолина впервые отправится в Мексику за новым вызовом.

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