Макдональд не выдержал: еще одного игрока на Ролан Гаррос стошнило прямо на корте
Американцу стало плохо во время поединка с японцем Нисиоки. Матч закончился не в пользу теннисиста из США
Американец Маккензи Макдональд с трудом перенес матч первого раунда Открытого чемпионата Франции против японца Йосихито Нисиоки. 24-летний американский теннисист уступил со счетом 7:6 (9:7), 0:6, 6:4, 2:6, 3:6. При этом после проигранной четвертой партии американец взял медицинский тайм-аут, а уже по ходу решающего сета его вырвало прямо на корте.
Интересно, что вчера еще один американец испытывал аналогичные проблемы - Фрэнсис Тиафо проиграл в пяти партиях сербу Филипу Краиновича, а по ходу матча его рвало прямо на корт.
Действующим чемпионом Ролан Гаррос является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трех партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии – 6:4, 6:3, 6:2. Текущий розыгрыш турнира завершится 9 июня.
Как мы писали ранее, голуби атаковали теннисистку во время матча Ролан Гаррос. Мари Бузкова проиграла розыгрыш Бьянке Андрееску из-за птиц на корте. В одном из эпизодов на подаче 20-летней чешки двое голубей оказались на ее стороне корта, и она не смогла ударить по мячу. Судья на вышке присудила очко сопернице Мари.
Вот как развлекает публику на Ролан Гаррос Новак Джокович
Также ранее сообщалось, что Стаховский проиграл на Ролан Гаррос самому неудобному сопернику. Украинец пробился на турнир благодаря решению организаторов, но дальше стартового раунда не продвинулся.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Макдональд не выдержал: еще одного игрока на Ролан Гаррос стошнило прямо на корте". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"
Источники:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шестая ракетка мира Петра Квитова снялась с "Ролан Гаррос"
Чешская теннисистка пропустит турнир "Большого шлема" из-за травмы