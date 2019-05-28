Макдональд не выдержал: еще одного игрока на Ролан Гаррос стошнило прямо на корте

Американцу стало плохо во время поединка с японцем Нисиоки. Матч закончился не в пользу теннисиста из США

Маккензи Макдональд. Фото: AFP

Американец Маккензи Макдональд с трудом перенес матч первого раунда Открытого чемпионата Франции против японца Йосихито Нисиоки. 24-летний американский теннисист уступил со счетом 7:6 (9:7), 0:6, 6:4, 2:6, 3:6. При этом после проигранной четвертой партии американец взял медицинский тайм-аут, а уже по ходу решающего сета его вырвало прямо на корте.



Интересно, что вчера еще один американец испытывал аналогичные проблемы - Фрэнсис Тиафо проиграл в пяти партиях сербу Филипу Краиновича, а по ходу матча его рвало прямо на корт.



Действующим чемпионом Ролан Гаррос является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трех партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии – 6:4, 6:3, 6:2. Текущий розыгрыш турнира завершится 9 июня.

Как мы писали ранее, голуби атаковали теннисистку во время матча Ролан Гаррос. Мари Бузкова проиграла розыгрыш Бьянке Андрееску из-за птиц на корте. В одном из эпизодов на подаче 20-летней чешки двое голубей оказались на ее стороне корта, и она не смогла ударить по мячу. Судья на вышке присудила очко сопернице Мари.

Вот как развлекает публику на Ролан Гаррос Новак Джокович



Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

Также ранее сообщалось, что Стаховский проиграл на Ролан Гаррос самому неудобному сопернику. Украинец пробился на турнир благодаря решению организаторов, но дальше стартового раунда не продвинулся.

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