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Мама лучшего теннисиста мира рассказала, когда он завершит карьеру

27 мая, 09:50

Олег Люлька

По словам матери серба Новака Джоковича, он поиграет еще три-четыре года. Максимум - пять лет

Мама лучшего теннисиста мира, 33-летнего серба Новака Джоковича, рассказала, как долго намерен выступать еще на кортах ее сын. Дияна предположила, что первая ракетка планеты не будет продолжать карьеру до такого же солидного возраста, как 38-летний швейцарец Роджер Федерер.

"Будет ли Новак играть до 40 лет? Я не думаю. У него есть много всего в жизни, не только теннис. Да, сейчас он является теннисистом, но ему также хочется заниматься различными вещами после окончания карьеры. К тому же, у него есть семья. Думаю, что он будет играть еще три-четыре года, максимум пять лет", – приводит слова мамы Джоковича Tennis World USA

Новак Джокович

Новак Джокович / Фото: Reuters

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Отметим, что в настоящее время из-за пандемии коронавируса теннисный сезон приостановлен. Играются только неофициальные выставочные соревнования. Предполагается, что турниры могут возобновится в августе. При этом уже был отменен "Уимблдон", а "Ролан Гаррос" перенесен с мая на сентябрь.

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Напомним, Джокович грозит завершить карьеру, если его заставят делать прививку от коронавируса. Знаменитый серб выступает против вакцинации.

Смотрите, как Джокович тренируется на карантине

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теннис карьера Новак Джокович завершение

Источник: Сегодня|Спорт

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