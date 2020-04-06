"Мама посоветовала вызвать скорую": украинская теннисистка "заперта" с температурой в Австралии

У Марианны еще остался месяц визы, но плана возвращения пока нет

23-летняя украинская теннисистка Марианна Закарлюк из-за пандемии коронавируса оказалась заперта в 15 000 километрах от дома. Девушка рассказала, как на нее повлияла пандемия, и собирается ли она каким-то образом покинуть Австралию в ближайшее время. Мы писали, что в свое время Закарлюк стала самой молодой теннисисткой с рейтингом.

"Карантин я провожу в Голд-Косте – где-то в часе езды от Брисбена. Тут спокойно, немноголюдно. В Австралии я уже около двух месяцев. Какой план возвращения? Пока не решила. У меня остался еще месяц визы. Думаю, здесь лучшее место, чтобы пересидеть. Если возвращаться домой в Киев, то снова придется закрываться на карантин. Я здесь уже две недели в строгой изоляции провела", – сказала Закарлюк.

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Фото tennisua.org

"Прилетела сюда из Сиднея с температурой 38. Думала, все – попала, – продолжила Марианна. – Сразу звоню маме, мол, что делать? Она посоветовала вызвать скорую, возможно, лечь в больницу. В общем, врачи сказали, что симптомов коронавируса нет, но порекомендовали оставаться дома 14 дней. Скоро свобода. Из окна виден океан. Жду не дождусь, когда выйду из дома. И хочу сделать тест, убедиться относительно отсутствия следов коронавируса".

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