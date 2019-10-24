Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Бресте

Илья Марченко / Фото: Twitter

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в 1/4 финала челленджера ATP в Бресте. В третьем круге украинец обыграл хорвата Нино Сердарушича.

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Матч продолжался 1 час 47 минут и закончился со счетом 6:4, 7:6. Это была первая очная встреча между этими теннисистами.

На счету украинца четыре эйса и четыре двойные ошибки. Украинский отыграл пять брейкпонтов из пяти, ни разу не отдав гейм на своей подаче.На счету Сердарушича шесть подач навылет, ни одного из пяти реализованных брейк-поинта .

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Илья Марченко / Фото: Сегодня|Спорт

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В четвертьфинале турнира Марченко сыграет венгра Норберта Гомбоша.

Как мы писали ранее, Свитолина на стиле прибыла в Китай защищать титул чемпионки мира по теннису. Год назад украинке на нашлось равных в Сингапуре. Подтверждать королевское звание Элина будет в Поднебесной.

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