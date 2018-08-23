Марта Костюк не смогла пробиться на US Open

Юная украинская теннисистка Марта Костюк завершила свои выступления на Открытом чемпионате США. В матче второго раунда квалификации 16-летняя Костюк, посеянная под 23 номером, уступила чешской теннисистке Мари Боузковой со счетом 1:6, 5:7.

Во втором сете украинка уступала 0:4, затем 2:5, отыграла один матчбол и сравняла счет. Но последние два гейма более собрано провела представительница Чехии, которая со второго матчбола завершила встречу в свою пользу.

Напомним, что ранее в первом раунде отбора на US Open Марта Костюк обыграла "перебежчицу" Валентину Ивахненко. Марта уступала во втором сете 3:5, в решающем – 0:4 и 1:5, сумела отыграть шесть матчболов (два – во втором сете и четыре – в третьем), но все-таки сумела переломить ход борьбы и одержать победу над бывшей украинкой.

Ранее стало известно, что Сергей Стаховский и Илья Марченко прекратили борьбу за выход в основную сетку Открытого чемпионата США. А вот Ангелина Калинина стартовала с победы. В стартовом матче Калинина переиграла представительницу Румынии Елену Габриэлу Русе со счетом 6:1, 7:6.