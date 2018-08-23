Марта Костюк не смогла пробиться на US Open

Сегодня, 20:51

16-летняя украинская теннисистка во втором раунде отбора проиграла чешке Мари Боузковой

Марта Костюк проиграла во втором круге квалификации US Open. Фото Getty
Марта Костюк проиграла во втором круге квалификации US Open. Фото Getty

Юная украинская теннисистка Марта Костюк завершила свои выступления на Открытом чемпионате США. В матче второго раунда квалификации 16-летняя Костюк, посеянная под 23 номером, уступила чешской теннисистке Мари Боузковой со счетом 1:6, 5:7.

Во втором сете украинка уступала 0:4, затем 2:5, отыграла один матчбол и сравняла счет. Но последние два гейма более собрано провела представительница Чехии, которая со второго матчбола завершила встречу в свою пользу.

Напомним, что ранее в первом раунде отбора на US Open Марта Костюк обыграла "перебежчицу" Валентину Ивахненко. Марта уступала во втором сете 3:5, в решающем – 0:4 и 1:5, сумела отыграть шесть матчболов (два – во втором сете и четыре – в третьем), но все-таки сумела переломить ход борьбы и одержать победу над бывшей украинкой.

Ранее стало известно, что Сергей Стаховский и Илья Марченко прекратили борьбу за выход в основную сетку Открытого чемпионата США. А вот Ангелина Калинина стартовала с победы. В стартовом матче Калинина переиграла представительницу Румынии Елену Габриэлу Русе со счетом 6:1, 7:6.
US Open, теннисистка, Марта Костюк

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Источники:

Сегодня|Спорт, tennisua.org

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