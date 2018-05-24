Марта Костюк проиграла в квалификации Ролан Гаррос

Сегодня в Париже состоялся матч второго раунда квалификации турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Франции. Увы, зачехлила ракетку восходящая звезда украинского тенниса Марта Костюк. В двух сетах Костюк проиграла итальянской теннисистке Мартине Тревизан – 3:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час и 16 минут.

Напомним, что в мужском разряде в третий раунд квалификации Ролан Гаррос вышел Сергей Стаховский, а вот Илья Марченко покинул турнир на старте отбора.

Интересно, что на турнире в Штутгарте Марта призналась, что кого хотела в мужья в детстве. "Когда я росла, у меня не было кумиров в мире тенниса. Но мне нравилось смотреть игру Новака Джоковича. До девяти лет я думала, что он станет моим мужем", – цитирует Костюк WTA.

Ранее Марта Костюк объявила бойкот соревнованиям в России: украинка рассказала о ночевках на Майдане и патриотизме.

Кроме того, Марта Костюк рассказала нам о том, когда обыграет Свитолину, с кем из теннисистов хотела бы дружить, замечаниях от мамы и "призовых" чипсах.