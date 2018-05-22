Марта Костюк вышла во второй раунд квалификации Ролан Гаррос

На французских кортах проходит квалификация второго в сезоне турнира Большого шлема – Ролан Гаррос. В первом раунде отбора украинская теннисистка Марта Костюк в трех сетах обыграла японку Эри Ходзуми (Япония) – 6:4, 4:6, 6:4.

Теперь во втором круге квалификации Костюк сыграет с итальянской теннисисткой Мартиной Тревизан.

Напомним, что в мужском разряде первый раунд квалификации прошел Сергей Стаховский, а вот Илья Марченко покинул турнир.

Интересно, что на турнире в Штутгарте Марта призналась, что кого хотела в мужья в детстве. "Когда я росла, у меня не было кумиров в мире тенниса. Но мне нравилось смотреть игру Новака Джоковича. До девяти лет я думала, что он станет моим мужем", – цитирует Костюк WTA.

Ранее Марта Костюк объявила бойкот соревнованиям в России: украинка рассказала о ночевках на Майдане и патриотизме.

Кроме того, Марта Костюк рассказала нам о том, когда обыграет Свитолину, с кем из теннисистов хотела бы дружить, замечаниях от мамы и "призовых" чипсах.