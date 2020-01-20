Матч украинки на Australian Open 2020 перенесен из-за природной стихии, но Цуренко сыграет с №1 мира

Дождь в Австралии/Фото AusOpen

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В январе в Австралии пошли долгожданные дожди, положив конец опустошающим пожарам на континенте. Но они же стали причиной приостановки и переноса ряда матчей уже в первый день теннисного турнира Большого шлема в Мельбурне. Ранее мы давалипрогноз на Australian Open-2020 и на что на мэйджоре рассчитывать украинкам Элине Свитолиной и Даяне Ястремской.

Среди тех, чей матч организаторы решили перенести с понедельника на вторник, 21 января, оказалась и вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, которой в первом туре противостоит словенка Кайя Юван. Мы уже сообщали, что украинская теннисистка на Australian Open получила в соперники двукратную чемпионку Олимпиады.

Программа турнира продолжится только кортах с крышей, поэтому матч еще одной украинки Леси Цуренко против первой ракетки мира Эшли Барти должен состояться по расписанию – не ранее 10:00. Прямая трансляция запланирована на телеканале Евроспорт 1. Напомним, что украинка вернулась в тур после травмы локтя.

"Возвращаться после травмы приходится в сложных условиях, но я не ожидала, что будет легко, – сказа Цуренко перед поединком. – Да, можно было получить в первом матче сезона не первую ракетку в Мельбурне. Но на это никак нельзя повлиять. Тем более, такая оппозиция может сыграть мне хорошую службу в дальнейшем в сезоне. Барти – очень сильная теннисистка, но я хорошо ее знаю и два года назад я побеждала Эшли именно в Австралии".

Еще две украинки выбыли с квалификации Australian Open. Завацкая уступила американке Сачии Викери. А Лопатецкая за 1 час и 23 минуты проиграла Кэтрин Макналли из США.

Смотрите, как в Аделаиде Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира

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